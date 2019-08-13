Чемпионка Абсолютного бойцовского турнира Валентина Шевченко прокомментировала заявление чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который намерен стать первым межгендерным чемпионом в истории.

Читайте: Леди бокса Ава Найт сменила ринг на октагон

В эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани Шевченко заявила, что засмеялась, увидев ролик с вызовом Сехудо.

— Сейчас у меня два потенциальных соперника для защиты титула. Это Кэтлин Чукагян и Сехудо. Когда увидела его видео, то засмеялась. Это смешно. Думала, он хотя бы поздравит меня с победой. Будь осторожен со своими желаниями. Он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние. Я никого не боюсь, – сказала Шевченко.