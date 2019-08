Чемпионка Абсолютного бойцовского турнира Валентина Шевченко прокомментировала заявление чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который намерен стать первым межгендерным чемпионом в истории.

В эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани Шевченко заявила, что засмеялась, увидев ролик с вызовом Сехудо.

Take that King of Cringe, @henrycejudo! pic.twitter.com/I7Dykgv3c9

— Ariel Helwani (@arielhelwani) August 13, 2019