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Факты / Спорт

Это смешно! Шевченко согласилась на межгендерный бой с Сехудо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на вызов Генри Сехудо.

Валентина Шевченко

Чемпионка Абсолютного бойцовского турнира Валентина Шевченко прокомментировала заявление чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который намерен стать первым межгендерным чемпионом в истории.

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В эфире подкаста журналиста ESPN Ариэля Хелвани Шевченко заявила, что засмеялась, увидев ролик с вызовом Сехудо.

— Сейчас у меня два потенциальных соперника для защиты титула. Это Кэтлин Чукагян и Сехудо. Когда увидела его видео, то засмеялась. Это смешно. Думала, он хотя бы поздравит меня с победой. Будь осторожен со своими желаниями. Он – охотник за золотом, но я могу сделать так, что он потеряет все свое состояние. Я никого не боюсь, – сказала Шевченко.

Накануне 32-летний чемпион UFC Сехудо бросил вызов чемпионке организации в легчайшем весе Валентине Шевченко.

Фото: Valentina Shevchenko

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