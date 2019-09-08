Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов (28-0) захистив свій чемпіонський титул в легкій вазі.

В ніч з 7 на 8 вересня в Абу-Дабі відбувся турнір UFC 242. Головною подією цього івенту став бій за титул чемпіона в легкій дивізіону в UFC між чемпіоном Хабібом Нурмагомедова і тимчасовим чемпіоном Дастіном Пор’є.

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30-річний дагестанець достроково здолав американця Дастіна Пор’є (25-6, 1 NC), перемігши задушливим прийомом.

Напередодні бійці провели офіційну процедуру зважування перед поєдинку.