Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в лимит легкого веса и сможет выйти в октагон против американца Дастина Порье 7 сентября на UFC 242.

Оба бойца показали одинаковый вес – 70,3 кг.

Для того, чтобы уложиться в установленную норму, российский боец снял с себя всю одежду. На весы он вставал полностью обнаженным. Такой же была процедура взвешивания Хабиба в 2013 году перед боем с Пэтом Хилли.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p

— ESPN MMA (@espnmma) September 6, 2019