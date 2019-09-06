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Факты / Спорт

Нурмагомедов взвешивался обнаженным перед боем с Порье

Российский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проводил процедуру зважувавання обнаженным перед боем с американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в лимит легкого веса и сможет выйти в октагон против американца Дастина Порье 7 сентября на UFC 242.

Оба бойца показали одинаковый вес – 70,3 кг.

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Для того, чтобы уложиться в установленную норму, российский боец снял с себя всю одежду. На весы он вставал полностью обнаженным. Такой же была процедура взвешивания Хабиба в 2013 году перед боем с Пэтом Хилли.

 

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Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia)

Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов встретятся в октагоне 7 сентября. Бой состоится в Абу-Даби в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC 242.

Напомним, Хабиб отбывал 9-месячную дисквалификацию за драку после поединка против ирландца Конора МакГрегора.

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