Electronic Arts представила официальные рейтинги игроков в симуляторе FIFA 20.
Самый высокий рейтинг получил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, его рейтинг – 94 балла.
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Форвард туринского Ювентуса Кришиану Роналду отстал на один балл и идет в топ-10 на втором месте. Третий самый высокий рейтинг у бразильского нападающего ПСЖ Неймара – 92.
Рейтинг топ-10 игроков в FIFA 20
- 1. Лионель Месси (Барселона) – 94
- 2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 93
- 3. Неймар (ПСЖ) – 92
- 4. Эден Азар (Реал) – 91
- 5. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 91
- 6. Ян Облак (Атлетико) – 91
- 7. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 90
- 8. Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 90
- 9. Лука Модрич (Реал) – 90
- 10. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 90
FIFA 20 выйдет 27 сентября 2019 на ПК, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
К слову, Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition.