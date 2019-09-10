Electronic Arts представила официальные рейтинги игроков в симуляторе FIFA 20.

Самый высокий рейтинг получил капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, его рейтинг – 94 балла.

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Форвард туринского Ювентуса Кришиану Роналду отстал на один балл и идет в топ-10 на втором месте. Третий самый высокий рейтинг у бразильского нападающего ПСЖ Неймара – 92.

Рейтинг топ-10 игроков в FIFA 20

1. Лионель Месси (Барселона) – 94

2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 93

3. Неймар (ПСЖ) – 92

4. Эден Азар (Реал) – 91

5. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 91

6. Ян Облак (Атлетико) – 91

7. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 90

8. Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 90

9. Лука Модрич (Реал) – 90

10. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 90

FIFA 20 выйдет 27 сентября 2019 на ПК, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

К слову, Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition.