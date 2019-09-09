Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко узнал свой рейтинг в FIFA 20.
Показатель футболиста сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко в FIFA 20 составил 78 баллов.
Таким чинов украинец улучшил свой прошлогодний показатель в FIFA 19 на 7 пунктов (71 балл).
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Отметим также, что Зинченко получил пять звезд за штрафные удары. Представители Манчестер Сити попросили украинца выполнить пять таких ударов – Александру лишь раз удалось поразить ворота.
[email protected], Zinchenko and @Laporte going for the #FIFARatings upgrades with @TheF2!
https://t.co/LaA1FnsklZ
@EASPORTSFIFA #FIFA20 #mancity pic.twitter.com/rTzh0Wk2sR
— Manchester City (@ManCity) September 9, 2019
У партнеров Зинченко по команде Эмерика Ляпорта рейтинг составил 87 баллов, а у Лероя Сане – 86. Наибольший рейтинг среди игроков горожан у бельгийца Кевина де Брюйне – 91 балл.
К слову, Зидан будет на обложке FIFA 20 Ultimate Edition.