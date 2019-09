Показатель футболиста сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко в FIFA 20 составил 78 баллов.

Таким чинов украинец улучшил свой прошлогодний показатель в FIFA 19 на 7 пунктов (71 балл).

Отметим также, что Зинченко получил пять звезд за штрафные удары. Представители Манчестер Сити попросили украинца выполнить пять таких ударов – Александру лишь раз удалось поразить ворота.

[email protected], Zinchenko and @Laporte going for the #FIFARatings upgrades with @TheF2!

https://t.co/LaA1FnsklZ

@EASPORTSFIFA #FIFA20 #mancity pic.twitter.com/rTzh0Wk2sR

— Manchester City (@ManCity) September 9, 2019