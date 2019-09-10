Electronic Arts представила офіційні рейтинги гравців у симуляторі FIFA 20.

Найвищий рейтинг отримав капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі, його рейтинг – 94 бали.

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Форвард туринського Ювентуса Крішіану Роналду відстав на один бал і йде в топ-10 на другому місці. Третій найвищий рейтинг у бразильського нападника ПСЖ Неймара – 92.

Рейтинг топ-10 гравців у FIFA 20

1. Ліонель Мессі (Барселона) – 94

2. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 93

3. Неймар (ПСЖ) – 92

4. Еден Азар (Реал) – 91

5. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 91

6. Ян Облак (Атлетіко) – 91

7. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль) – 90

8. Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 90

9. Лука Модріч (Реал) – 90

10. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 90

FIFA 20 вийде 27 вересня 2019 року на ПК, Playstation 4, Xbox One та Nintendo Switch.

До речі, Зідан буде на обкладинці FIFA 20 Ultimate Edition.