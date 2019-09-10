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Факты / Спорт

В Швеции установят 500-килограммовую статую в честь Ибрагимовича

В Швеции установят памятник легенде национальной команды, форварду Лос-Анджелес Гэлакси Златану Ибрагимовичу.

Златан Ибрагимович

Статую Златана Ибрагимовича собираются установить в октябре в родном городе футболиста Мальме. Она станет подарком спортсмену от Ассоциации футбола страны.

Монумент будет высотой 2,7 метра и весом около 500 кг. Скульптором выступит Петер Линде. Ожидается, что памятник установят на площади между старым и новым стадионами местного футбольного клуба, в составе которого Ибрагимович начинал карьеру.

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Ибрагимович за свою карьеру выступал в составе Аякса, Ювентуса, Интера, Барселоны и ПСЖ, забив в общей сложности более 400 голов. За сборную Швеции забил 62 гола.

К слову, в августе на стадионе Камп Ноу состоялась торжественная церемония открытия статуи нидерландского футболиста и тренера Йохана Кройфа.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

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