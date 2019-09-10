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Факти / Спорт

У Швеції встановлять 500-кілограмову статую на честь Ібрагімовича

У Швеції встановлять пам’ятник легенді національної команди, форварду Лос-Анджелес Гелаксі Златана Ібрагімовича.

Златан Ибрагимович

Статую Златана Ібрагімовича збираються встановити в жовтні у рідному місті футболіста Мальме. Вона стане подарунком спортсмену від Асоціації футболу країни.

Монумент буде заввишки 2,7 метра і вагою близько 500 кг. Скульптором виступить Петер Лінде. Очікується, що пам’ятник встановлять на площі між старим і новим стадіонами місцевого футбольного клубу, в складі якого Ібрагімович починав кар’єру.

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Ібрагімович за кар’єру виступав у складі Аякса, Ювентуса, Інтера, Барселони і ПСЖ, забивши в цілому більше 400 голів. За збірну Швеції забив 62 голи.

До речі, у серпні на стадіоні Камп Ноу відбулася урочиста церемонія відкриття статуї нідерландського футболіста та тренера Йохана Кройфа.

Джерело: AS

Фото: Dreamstime

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