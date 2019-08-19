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Факты / Спорт

Ибрагимович стал героем мультсериала Симпсоны

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович показал, как бы он выглядел в культовом сериале.

Златан Ибрагимович

Звезда американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях снимок, на котором он изображен как герой культового мультсериала Симпсоны.

Читайте: Модрич с Гомером и Иско с собаками. Футболистов превратили в героев Симпсонов

На картинке Златан стоит рядом с Гомером и Бартом Симпсонами. Все персонажи одеты в экипировку Гэлакси.

— Усиление для Лос-Анджелес Гэлакси, – подписал фото Ибрагимович.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Ранее Факты ICTV писали, что Ибрагимович во время матча американской Высшей лиги сломал скулу сопернику.

Фото: Zlatan Ibrahimović

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