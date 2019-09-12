17-летнюю пловчиху из Аляски Брекинн Уиллис дисквалифицировали за недостаточно закрытый купальник.
17-летнюю пловчиху Брекин Уиллис сняли с соревнований в Аляске после того, как она выиграла стометровку вольным стилем на школьном турнире.
Комиссия постановила, что девушка слишком обнажила ягодицы, чтобы намеренно привлечь к себе внимание с сексуальным подтекстом.
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Сама спортсменка утверждает, что купальник натирал, поэтому она загнула его по краям.
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Две предыдущие дисциплины Брекин плыла в том же купальнике, как и следующую – эстафету. Никаких санкций не последовало.
Организаторы соревнований обвинили в расизме и сексизме, поскольку Уиллис была единственной участницей смешанной расы.
Напомним, КОНМЕБОЛ дисквалифицировал форварда Манчестер Сити за разгром будки VAR.
Фото: Sports Performance Coach