17-річну плавчиню з Аляски Брекінн Вілліс дискваліфікували за недостатньо закритий купальник.
17-річну плавчиню Брекін Вілліс зняли зі змагань в Алясці після того, як вона виграла стометрівку вільним стилем на шкільному турнірі.
Комісія постановила, що дівчина занадто оголила сідниці, щоб навмисно привернути до себе увагу з сексуальним підтекстом.
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Сама спортсменка стверджує, що купальник натирав, тому вона загнула його по краях.
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Дві попередні дисципліни Брекін пливла в тому ж купальнику, як і наступну – естафету. Жодних санкцій не послідувало.
Організаторів змагань звинуватили в расизмі і сексизмі, оскільки Вілліс була єдиною учасницею змішаної раси.
Нагадаємо, КОНМЕБОЛ дискваліфікував форварда Манчестер Сіті за розгром будки VAR.
Фото: Sports Performance Coach