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Факти / Спорт

17-річну плавчиню дискваліфікували за занадто відкритий купальник

17-річну плавчиню з Аляски Брекінн Вілліс дискваліфікували за недостатньо закритий купальник.

Брекинн Уиллис

17-річну плавчиню Брекін Вілліс зняли зі змагань в Алясці після того, як вона виграла стометрівку вільним стилем на шкільному турнірі.

Комісія постановила, що дівчина занадто оголила сідниці, щоб навмисно привернути до себе увагу з сексуальним підтекстом.

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Сама спортсменка стверджує, що купальник натирав, тому вона загнула його по краях.

 

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Допис, поширений Sports Performance Coach (@alaska_peak_performance)

Дві попередні дисципліни Брекін пливла в тому ж купальнику, як і наступну – естафету. Жодних санкцій не послідувало.

Організаторів змагань звинуватили в расизмі і сексизмі, оскільки Вілліс була єдиною учасницею змішаної раси.

Нагадаємо, КОНМЕБОЛ дискваліфікував форварда Манчестер Сіті за розгром будки VAR.

Фото: Sports Performance Coach

Джерело: The Sun

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