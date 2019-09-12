17-річну плавчиню з Аляски Брекінн Вілліс дискваліфікували за недостатньо закритий купальник.

17-річну плавчиню Брекін Вілліс зняли зі змагань в Алясці після того, як вона виграла стометрівку вільним стилем на шкільному турнірі.

Комісія постановила, що дівчина занадто оголила сідниці, щоб навмисно привернути до себе увагу з сексуальним підтекстом.

Читайте: Чемпіон світу з плавання врятував туриста від утоплення в Італії

Сама спортсменка стверджує, що купальник натирав, тому вона загнула його по краях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sports Performance Coach (@alaska_peak_performance) 30 Кві 2019 р. о 12:10 PDT

Дві попередні дисципліни Брекін пливла в тому ж купальнику, як і наступну – естафету. Жодних санкцій не послідувало.

Організаторів змагань звинуватили в расизмі і сексизмі, оскільки Вілліс була єдиною учасницею змішаної раси.

Нагадаємо, КОНМЕБОЛ дискваліфікував форварда Манчестер Сіті за розгром будки VAR.

Фото: Sports Performance Coach