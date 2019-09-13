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Факты / Спорт

Гол Ярмоленко признали лучшим в Вест Хэме в августе

Болельщики Вест Хэма путем голосования признали гол украинской хавбека Андрея Ярмоленко лучшим в августе.

Андрей Ярмоленко

Гол украинском Андрея Ярмоленко в ворота Норвич Сити в четвертом туре английской Премьер-лиги признали лучшим голом молотобойцев в августе.

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Для украинца этот гол стал первым после травмы и первым с сентября 2018 года.

— История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации Гол месяца в августе, – говорится в пресс-службе молотобойцев.

Напомним, игрок английского Манчестер Сити Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом сборной Украины.

Фото: Getty Images

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