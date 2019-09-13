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Факти / Спорт

Гол Ярмоленка визнали найкращим у Вест Гемі у серпні

Вболівальники Вест Гема шляхом голосування визнали гол українського хавбека Андрія Ярмоленка найкращим у серпні.

Андрей Ярмоленко

Гол українця Андрія Ярмоленка у ворота Норвіч Сіті в четвертому турі англійської Прем’єр-ліги визнали найкращим голом молотобійців у серпні.

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Для українця цей гол став першим після травми і першим з вересня 2018 року.

— Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець в номінації Гол місяця в серпні, – зазначено у прес-службі молотобійців.

Нагадаємо, гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом збірної України.

Фото: Getty Images

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