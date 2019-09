Гол українця Андрія Ярмоленка у ворота Норвіч Сіті в четвертому турі англійської Прем’єр-ліги визнали найкращим голом молотобійців у серпні.

Для українця цей гол став першим після травми і першим з вересня 2018 року.

The story. The goal. The celebration.

There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month… pic.twitter.com/cm5TCHoiqf

— West Ham United (@WestHam) September 12, 2019