Игрок английского Манчестер Сити Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом сборной Украины.

Стоимость Александра Зинченко увеличилась сразу на € 10 млн по сравнению с последним обновлением. Сейчас игрока оценивают в €30 млн.

Этот показатель позволил футболисту выйти на первое место среди украинских футболистов.

Ранее он разделял первенство с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым, их трансферная стоимость составляла €20 млн.

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На четвертом месте находится Руслан Малиновский (€12,5 млн), а на 5-м Андрей Лунин (€7,5 млн).

Также Зинченко находится на 12 месте среди самых дорогих защитников левого фланга сразу за представителем Челси Маркосом Алонсо.

Напомним, Манчестер Сити имеет самый дорогой состав, согласно ориентировочной трансферной стоимостью футболистов.