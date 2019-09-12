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Факты / Спорт

Зинченко попал в рейтинг самых дорогих левых защитников мира

Игрок английского Манчестер Сити Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом сборной Украины.

Олександр Зінченко

Стоимость Александра Зинченко увеличилась сразу на € 10 млн по сравнению с последним обновлением. Сейчас игрока оценивают в €30 млн.

Этот показатель позволил футболисту выйти на первое место среди украинских футболистов.

Ранее он разделял первенство с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым, их трансферная стоимость составляла €20 млн.

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На четвертом месте находится Руслан Малиновский (€12,5 млн), а на 5-м Андрей Лунин (€7,5 млн).

Также Зинченко находится на 12 месте среди самых дорогих защитников левого фланга сразу за представителем Челси Маркосом Алонсо.

Напомним, Манчестер Сити имеет самый дорогой состав, согласно ориентировочной трансферной стоимостью футболистов.

Фото: Getty Images

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