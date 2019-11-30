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Факты / Спорт

Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников

Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2020, по итогам которой сборная Украины узнала соперников по групповому этапу.

Календарь отбора Евро-2020

Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла на официальной церемонии в Бухаресте (Румыния).

Сборная Украины, которая с первого места вышла на чемпионат Европы, попала в первую корзину при жеребьевке. Сине-желтые еще до официальной процедуры узнали, что сыграют со сборной Нидерландов и попадут в квартет С.

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Кроме Нидерландов в группу С по итогам жеребьевки попали Австрия и победитель стыковых матчей пути D – Косово, Беларусь, Македония или Грузия.

Группа С

  • Нидерланды
  • Украина
  • Австрия
  • Победитель стыковых матчей пути D

В случае, если Румыния выиграет путь А, то именно она сыграет в группе С на правах одной из хозяек турнира.

Матчи группового этапа национальные команды из группы С проведут на Национальном стадионе в Бухаресте и Йохан Кройф Арене в Амстердаме.

Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, которые состоятся в марте 2020 года.

Фото: Getty Images

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