Визначилися дати матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

За підсумками жеребкування групового етапу Євро-2020 Україна зіграє у квартеті С, де її суперниками стануть команди Нідерландів, Австрії та переможець шляху D (Косово, Македонія, Грузія або Білорусь).

Стартує збірна України на Євро матчем проти Нідерландів на Йохан Кройф Арені в Амстердамі, який відбудеться 14 червня.

Другий матч підопічні Шевченка проведуть в Бухаресті 18 червня проти переможця стикових матчів.

Заключний матч групового етапу проти Австрії синьо-жовті теж зіграють на Національному стадіоні в столиці Румунії. Гра відбудеться 22 червня.

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Однак за регламентом, якщо Румунія виграє шлях А, то саме вона потрапить до квартету України. В разі перемоги Угорщини в стикових матчах, вона долучиться до групи F, а синьо-жовтим дістанеться команда з шляху D. Також якщо ж плей-оф виграє Ісландія або Болгарія, то нашій збірній дістанеться команда з шляху D.

Фінал чемпіонату Європи 2020 року відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні 12 липня.

Нагадаємо, у Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020.