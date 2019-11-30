Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная завоевала серебро на этапе Кубка IBU в Шушене.

В норвежском Шушене прошла спринтерская женская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU.

Второе место в ней заняла капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная. Золото досталось россиянке Ирине Старых, а бронза еще одной представительнице РФ – Екатерине Глазыриной.

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Кроме Пидгрушной в гонке приняли участие еще пять украинок. Среди них выше всех смогла подняться Анна Кривонос, которая финишировала девятой.

У другому спринті дебютного етапу Кубка IBU в Шушені чоловіча і жіноча команди України помінялися місцями: тепер дівчата порадували високими результатами, “компенсувавши” невдалу гонку наших чоловіків. Детальніше: https://t.co/0VxqVzx8ot pic.twitter.com/RQKWzUWfUb — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) November 30, 2019

А вот мужчинам в Шушене не удалось попасть даже в двадцатку.

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Фото: Biathlon.com.ua