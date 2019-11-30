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Факты / Спорт

Пидгрушная завоевала серебро в спринте в Шушене

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная завоевала серебро на этапе Кубка IBU в Шушене.

Олена Підгрушна

В норвежском Шушене прошла спринтерская женская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU.

Второе место в ней заняла капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная. Золото досталось россиянке Ирине Старых, а бронза еще одной представительнице РФ – Екатерине Глазыриной.

Читайте: Кубок мира по биатлону: сборная Украины попала в топ-5 стартовой гонки

Кроме Пидгрушной в гонке приняли участие еще пять украинок. Среди них выше всех смогла подняться Анна Кривонос, которая финишировала девятой.

А вот мужчинам в Шушене не удалось попасть даже в двадцатку.

Ранее Факты ICTV писали, что WADA рекомендует отстранить РФ от международных соревнований на 4 года.

Фото: Biathlon.com.ua

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