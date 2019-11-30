Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна завоювала срібло на етапі Кубка IBU у Шушені.

У норвезькому Шушені пройшла спринтерська жіноча гонка в рамках першого етапу Кубка IBU.

Друге місце у ній посіла капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна. Золото дісталося росіянці Ірині Старих, а бронза ще одній представниці РФ – Катерині Глазиріній.

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Окрім Підгрушної у гонці взяли участь ще п’ять українок. Серед них найвище змогла піднятися Анна Кривонос, яка фінішувала дев’ятою.

У другому спринті дебютного етапу Кубка IBU в Шушені чоловіча і жіноча команди України помінялися місцями: тепер дівчата порадували високими результатами, “компенсувавши” невдалу гонку наших чоловіків. Детальніше: https://t.co/0VxqVzx8ot pic.twitter.com/RQKWzUWfUb — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) November 30, 2019

А ось чоловікам у Шушені не вдалося потрапити навіть до двадцятки.

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Фото: Biathlon.com.ua