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Факти / Спорт

Підгрушна завоювала срібло у спринті в Шушені

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна завоювала срібло на етапі Кубка IBU у Шушені.

Олена Підгрушна

У норвезькому Шушені пройшла спринтерська жіноча гонка в рамках першого етапу Кубка IBU.

Друге місце у ній посіла капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна. Золото дісталося росіянці Ірині Старих, а бронза ще одній представниці РФ – Катерині Глазиріній.

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Окрім Підгрушної у гонці взяли участь ще п’ять українок. Серед них найвище змогла піднятися Анна Кривонос, яка фінішувала дев’ятою.

А ось чоловікам у Шушені не вдалося потрапити навіть до двадцятки.

Раніше Факти ICTV писали, що WADA рекомендує усунути РФ від міжнародних змагань на 4 роки.

Фото: Biathlon.com.ua

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