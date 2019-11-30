Відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, за підсумками якого збірна України дізналася суперників по груповому етапу.

Жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбулося на офіційній церемонії у Бухаресті (Румунія).

Збірна України, яка з першого місця вийшла на чемпіонат Європи, потрапила до першого кошика при жеребкуванні. Синьо-жовті ще до офіційної процедури дізналися, що зіграють зі збірною Нідерландів та потраплять до квартету С.

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Окрім Нідерландів до групи С за підсумками жеребкування потрапили Австрія та переможець стикових матчів шляху D – Косово, Білорусь, Македонія або Грузія.

Група С

Нідерланди

Україна

Австрія

Переможець стикових матчів шляху D

У випадку, якщо Румунія виграє шлях А, то саме вона зіграє у групі С на правах однієї з господарок турніру.

Матчі групового етапу національні команди з групи С проведуть на Національному стадіоні у Бухаресті та Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

Раніше відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020, які відбудуться у березні 2020 року.