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Жеребкування Євро-2020: збірна України дізналася суперників

Відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2020, за підсумками якого збірна України дізналася суперників по груповому етапу.

Календарь отбора Евро-2020

Жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбулося на офіційній церемонії у Бухаресті (Румунія).

Збірна України, яка з першого місця вийшла на чемпіонат Європи, потрапила до першого кошика при жеребкуванні. Синьо-жовті ще до офіційної процедури дізналися, що зіграють зі збірною Нідерландів та потраплять до квартету С.

Читайте: Букмекери оцінили шанси збірної України на Євро-2020

Окрім Нідерландів до групи С за підсумками жеребкування потрапили Австрія та переможець стикових матчів шляху D – Косово, Білорусь, Македонія або Грузія.

Група С

  • Нідерланди
  • Україна
  • Австрія
  • Переможець стикових матчів шляху D

У випадку, якщо Румунія виграє шлях А, то саме вона зіграє у групі С на правах однієї з господарок турніру.

Матчі групового етапу національні команди з групи С проведуть на Національному стадіоні у Бухаресті та Йохан Кройф Арені в Амстердамі.

Раніше відбулося жеребкування стикових матчів Євро-2020, які відбудуться у березні 2020 року.

Фото: Getty Images

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