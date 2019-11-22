Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии Евро-2020.
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, по результатам которого разыграют четыре путевки на финальную часть Евро-2020.
Итоги жеребьевки:
Путь A
- Исландия – Румыния
- Болгария – Венгрия
Путь B
- Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
- Словакия – Ирландия
Путь C
- Шотландия – Израиль
- Норвегия – Сербия
Путь D
- Грузия – Беларусь
- Северная Македония – Косово
Les barrages de l’EURO 2020 sont connus!
Demi-finales des barrages : 26-28 mars 2020
Finales des barrages : 29-31 mars 2020
Dis-nous qui tu vois se qualifier! pic.twitter.com/L6IJ1pjMbi
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 22, 2019
Полуфиналы стыковых матчей состоятся 26 марта 2020 года, а финалы пройдут 31 марта.
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По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборных, которые гарантировали участие в Евро-2020 через основной отбор.
Сборная Украины сыграет с победителем пути D, однако если Румыния окажется сильнейшей в пути А, то именно она присоединится к группе С к Украине и Нидерландам.
Напомним, еще до старта жеребьевки стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют на Евро-2020 в группе С с Нидерландами.