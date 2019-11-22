Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии Евро-2020.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, по результатам которого разыграют четыре путевки на финальную часть Евро-2020.

Итоги жеребьевки:

Путь A

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия

Путь D

Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово

Les barrages de l’EURO 2020 sont connus! Demi-finales des barrages : 26-28 mars 2020

Finales des barrages : 29-31 mars 2020 Dis-nous qui tu vois se qualifier! pic.twitter.com/L6IJ1pjMbi — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 22, 2019

Полуфиналы стыковых матчей состоятся 26 марта 2020 года, а финалы пройдут 31 марта.

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По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборных, которые гарантировали участие в Евро-2020 через основной отбор.

Сборная Украины сыграет с победителем пути D, однако если Румыния окажется сильнейшей в пути А, то именно она присоединится к группе С к Украине и Нидерландам.

Напомним, еще до старта жеребьевки стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют на Евро-2020 в группе С с Нидерландами.