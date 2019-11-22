PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии Евро-2020.

Евро 2020 логотип

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, по результатам которого разыграют четыре путевки на финальную часть Евро-2020.

Итоги жеребьевки:

Путь A

  • Исландия – Румыния
  • Болгария – Венгрия

Путь B

  • Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
  • Словакия – Ирландия

Путь C

  • Шотландия – Израиль
  • Норвегия – Сербия

Путь D

  • Грузия – Беларусь
  • Северная Македония – Косово

Полуфиналы стыковых матчей состоятся 26 марта 2020 года, а финалы пройдут 31 марта.

ЧитайтеБукмекеры оценили шансы сборной Украины на Евро-2020

По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборных, которые гарантировали участие в Евро-2020 через основной отбор.

Сборная Украины сыграет с победителем пути D, однако если Румыния окажется сильнейшей в пути А, то именно она присоединится к группе С к Украине и Нидерландам.

Напомним, еще до старта жеребьевки стало известно, что подопечные Андрея Шевченко сыграют на Евро-2020 в группе С с Нидерландами.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка