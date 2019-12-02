Футбольные ассоциации Англии и Ирландии планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Футбольные ассоциации Англии и Ирландии считают, что имеют хорошие шансы на успех и их заявка будет очень убедительной.

Ее подадут в 2022 году, если ее одобрит и поддержит руководство обеих стран.

Планируется, что матчи ЧМ-2030 будут проходить по всему Соединенном королевстве Великобритании, в частности в Кардиффе и Глазго, а также в республике Ирландия. Финал турнира будет разыгран на легендарном Уэмбли, как в случае с финалом Евро-2020.

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Единственным препятствием успеха заявки Англии и Ирландии считают лояльную политику ФИФА в отношении Китая. Сам президент организации Джанни Инфантино уже несколько раз говорил о возможности проведения турнира в Китае.

За последние несколько лет Китай инвестировал миллионы в свои футбольные программы и академические системы по всей стране.

Напомним, в субботу определились составы шести групп финальной части Євро-2020.