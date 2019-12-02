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Факти / Спорт

Англія та Ірландія хочуть провести ЧС-2030 з футболу

Футбольні асоціації Англії та Ірландії планують подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу у 2030 році.

Уэмбли

Футбольні асоціації Англії та Ірландії вважають, що мають хороші шанси на успіх і їхня заявка буде дуже переконливою.

Її подадуть у 2022 році, якщо її схвалить та підтримає керівництво обох країн.

Планується, що матчі ЧС-2030 будуть проходити у всьому Об’єднаному королівстві Великої Британії, зокрема у Кардіффі та Глазго, а також у республіці Ірландія. Фінал турніру буде розіграний на легендарному Вемблі, як у випадку з фіналом Євро-2020.

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Єдиною перешкодою успіху заявки Англії та Ірландії вважають лояльну політику ФІФА щодо Китаю. Сам президент організації Джанні Інфантіно вже кілька разів говорив про можливість проведення турніру у Китаї.

За останні кілька років Китай інвестував мільйони у свої футбольні програми та академічні системи у всій країні.

Нагадаємо, у суботу визначилися склади шести груп фінальної частини Євро-2020.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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