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Факты / Спорт

Копа Америка 2020: состоялась жеребьевка группового этапа

В Колумбии состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка 2020.

талисман Копа Америка 2020

Жеребьевка группового этапа Копа Америка-2020 прошло 4 декабря в Колумбии. Турнир примут Аргентина и Колумбия с 12 июня по 12 июля – в эти же даты, когда пройдет Евро-2020.

Читайте: Результаты жеребьевки Евро-2020: составы всех групп

На турнире сыграют 12 сборных, среди которых две приглашенных команды – Катар и Австралия.

  • Группа А: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.
  • Группа Б: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу.

Из каждой группы в стадию 1/4 финала выйдут по четыре команды. Матч-открытие турнира состоится в Буэнос-Айресе, в котором альбиселесте встретятся с командой Чили. Финал запланирован на 12 июля в колумбийском городе Барранкилья.

К слову, стартовал второй этап продажи билетов на Евро-2020.

Фото: Copa América

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