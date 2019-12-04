В Колумбии состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка 2020.
Жеребьевка группового этапа Копа Америка-2020 прошло 4 декабря в Колумбии. Турнир примут Аргентина и Колумбия с 12 июня по 12 июля – в эти же даты, когда пройдет Евро-2020.
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На турнире сыграют 12 сборных, среди которых две приглашенных команды – Катар и Австралия.
- Группа А: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.
- Группа Б: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу.
Из каждой группы в стадию 1/4 финала выйдут по четыре команды. Матч-открытие турнира состоится в Буэнос-Айресе, в котором альбиселесте встретятся с командой Чили. Финал запланирован на 12 июля в колумбийском городе Барранкилья.
К слову, стартовал второй этап продажи билетов на Евро-2020.
Фото: Copa América