В Колумбии состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка 2020.

Жеребьевка группового этапа Копа Америка-2020 прошло 4 декабря в Колумбии. Турнир примут Аргентина и Колумбия с 12 июня по 12 июля – в эти же даты, когда пройдет Евро-2020.

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На турнире сыграют 12 сборных, среди которых две приглашенных команды – Катар и Австралия.

Группа А : Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.

: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай. Группа Б: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу.

Из каждой группы в стадию 1/4 финала выйдут по четыре команды. Матч-открытие турнира состоится в Буэнос-Айресе, в котором альбиселесте встретятся с командой Чили. Финал запланирован на 12 июля в колумбийском городе Барранкилья.

К слову, стартовал второй этап продажи билетов на Евро-2020.

Фото: Copa América