У Колумбії відбулося жеребкування групового етапу Копа Америка 2020.

Жеребкування групового етапу Копа Америка-2020 пройшло 4 грудня у Колумбії. Турнір приймуть Аргентина та Колумбія з 12 червня по 12 липня – в ці ж дати, коли пройде Євро-2020.

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На турнірі зіграють 12 збірних, серед яких дві запрошені команди – Катар та Австралія.

Група А : Аргентина, Болівія, Уругвай, Чилі та Парагвай.

: Аргентина, Болівія, Уругвай, Чилі та Парагвай. Група Б: Колумбія, Бразилія, Катар, Венесуела, Еквадор та Перу.

З кожної групи до стадії 1/4 фіналу вийдуть по чотири команди. Матч-відкриття турніру відбудеться у Буенос-Айресі, в якому альбіселесте зустрінуться з командою Чилі. Фінал запланований на 12 липня в колумбійському місті Барранкілья.

До речі, стартував другий етап продажу квитків на Євро-2020.

Фото: Copa América