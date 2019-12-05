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Ліверпуль розгромив Евертон в мерсисайдському дербі і встановив рекорд

Ліверпуль розгромив Евертон на своєму полі в рамках 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Ливерпуль Эвертон

Ліверпуль приймав вдома Евертон в рамках 15-го туру АПЛ. Манкуніанське дербі пройшло на стадіоні Енфілд та завершилося розгромною перемогою господарів з рахунком 5:2.

Підопічні Юргена Клоппа відкрили рахунок вже на 6-й хвилині – Садіо Мане зробив чудовий пас на Дівока Орігі, а той вийшов віч-на-віч з голкіпером і перекинув через нього м’яч. Другий гол у ворота ірисок відправив Джердан Шакірі після чудового навісу від Мане.

На 21-й хвилині Майкл Кін підхопив м’яч на відскоку і переграв Адріана. Однак вже через десять хвилин Ловрен через все поле віддав точний пас на Орігі, і той класно пробив у кут воріт, оформивши дубль. До розгромного рахунку довів Садіо Мане, який прорвався крізь захисників після пасу від Трента Александера-Арнольда і влучив точно у ціль.

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На третій доданій хвилині Евертону вдалося відіграти ще один м’яч: Бернард подавав у штрафну, Ловрен вирішив зіграти ногою, але промахнувся, тож м’яч дістався до адресата Річарлісона, який головою вгатив кулястого у ворота червоних.

Фінальну крапку у матчі поставив Джорджиньо Вейналдум на 90-й хвилині зустрічі – спершу Роберто Фірміно “повозив” у штрафній захисників суперника і викотив м’яча на нідерландця, а той чудово пробив у правий нижній кут воріт.

Після 15-ти турів Ліверпуль (43) має беззаперечне лідерство у таблиці, найближчий переслідувач – Лестер відстає на 8 очок. А ось Евертон (14) після поразки опустився у зону вильоту і посідає 18 сходинку.

Також Ліверпуль оновив свій клубний рекорд в АПЛ, провівши серію з 32 матчів без поразок. попередня безпрограшна серія налічувала 31 матч. Вона тривала з травня 1987 року по березень 1988 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв на виїзді Бернлі в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги.

Фото: Getty Images

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