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Факты / Спорт

Манчестер Сити разгромил Бернли и сократил отставание от Ливерпуля

Манчестер Сити обыграл на выезде Бернли в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

Бернли Манчестер Сити Рияд Марез Давид Силва

Бернли принимал Манчестер Сити в рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бернли на стадионе Терф Мур и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

Счет в матче открыл форвард горожан Габриэль Жезус. После перерыва бразилец оформил дубль. Третий мяч в ворота Бернли записал на свой счет Родри. Еще один гол на счету Рияда Мареза.

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Единственный гол хозяева забили аж на 89-й после точного удара Робби Брейди.

Теперь у подопечных Пепа Гвардиолы в активе 32 очка, а отставание от лидера Ливерпуля составляет 8 очков. Однако в мерсисайдского клуба остается одна игра в запасе. Бернли (18) идет одиннадцатым.

Напомним, Ливерпуль обыграл на своем поле Брайтон в 14-м туре английской Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

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