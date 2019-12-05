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Факты / Спорт

Российский хоккеист Овечкин использовал паяльную лампу на матче НХЛ

Форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин решил починить свой шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата НХЛ, чем шокировал пользователей соцсетей.

Александр Овечкин

Вашингтон на выезде обыграл Лос-Анджелес (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и возглавил турнирную таблицу.

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Во время игры у российского форварда Александра Овечкина возникла проблема с амуницией, и он решил самостоятельно ее решить. Овечкин взял паяльную лампу и начал паять свой шлем просто на скамейке запасных.

Пользователи в соцсетях были шокированы таким поступком: Разве так можно? Как он это делает ?, – писали они в соцсетях.

Позже журналист The Atlantic Тарик Эль-Башир рассказал, что Овечкин просто пытался убрать со шлема наклейку, которая его раздражала.

Ранее российский хоккейный тренер Андрей Назаров предложил арестовывать на 15 суток иностранных легионеров, критикуют жизни в России и КХЛ.

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