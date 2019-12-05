Форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин решил починить свой шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата НХЛ, чем шокировал пользователей соцсетей.
Вашингтон на выезде обыграл Лос-Анджелес (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и возглавил турнирную таблицу.
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Во время игры у российского форварда Александра Овечкина возникла проблема с амуницией, и он решил самостоятельно ее решить. Овечкин взял паяльную лампу и начал паять свой шлем просто на скамейке запасных.
stay hot babes pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG
— Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2019
Пользователи в соцсетях были шокированы таким поступком: Разве так можно? Как он это делает ?, – писали они в соцсетях.
Позже журналист The Atlantic Тарик Эль-Башир рассказал, что Овечкин просто пытался убрать со шлема наклейку, которая его раздражала.
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