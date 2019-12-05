Форвард Вашингтон Кепіталс Олександр Овечкін вирішив полагодити свій шолом паяльною лампою під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ, чим шокував користувачів соцмереж.

Вашингтон на виїзді обіграв Лос-Анджелес (3:1) в матчі регулярного чемпіонату НХЛ і очолив турнірну таблицю.

Читайте: Хокеїст російської молодіжки покусав суперника і отримав бан

Під час гри у російського форварда Олександра Овечкіна виникла проблема з амуніцією, і він вирішив самостійно її вирішити. Овечкін взяв паяльну лампу і почав паяти свій шолом просто на лаві запасних.

stay hot babes pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington Capitals (@Capitals) December 5, 2019

Користувачі у соцмережах були шоковані таким вчинком: Хіба так можна? Як він це робить?, – писали вони у соцмережах.

Пізніше журналіст The Atlantic Тарік Ель-Башир розповів, що Овечкін просто намагався прибрати з шолому наліпку, яка його дратувала.

Раніше російський хокейний тренер Андрій Назаров запропонував арештовувати на 15 діб іноземних легіонерів, які критикують життя в Росії та КХЛ.