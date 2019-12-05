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Факти / Спорт

Російський хокеїст Овечкін використав паяльну лампу на матчі НХЛ

Форвард Вашингтон Кепіталс Олександр Овечкін вирішив полагодити свій шолом паяльною лампою під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ, чим шокував користувачів соцмереж.

Александр Овечкин

Вашингтон на виїзді обіграв Лос-Анджелес (3:1) в матчі регулярного чемпіонату НХЛ і очолив турнірну таблицю.

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Під час гри у російського форварда Олександра Овечкіна виникла проблема з амуніцією, і він вирішив самостійно її вирішити. Овечкін взяв паяльну лампу і почав паяти свій шолом просто на лаві запасних.

Користувачі у соцмережах були шоковані таким вчинком: Хіба так можна? Як він це робить?, – писали вони у соцмережах.

Пізніше журналіст The Atlantic Тарік Ель-Башир розповів, що Овечкін просто намагався прибрати з шолому наліпку, яка його дратувала.

Раніше російський хокейний тренер Андрій Назаров запропонував арештовувати на 15 діб іноземних легіонерів, які критикують життя в Росії та КХЛ.

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