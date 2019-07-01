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Факты / Спорт

Тренер из РФ предложил сажать иностранных хоккеистов, которые не уважают Россию

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров предложил арестовывать на 15 суток иностранных легионеров, критикуют жизни в России и КХЛ.

Андрей Назаров

Российский тренер Андрей Назаров заявил, что иностранных хоккеистов, которые критикуют Россию, следует арестовывать и отправлять в изолятор временного содержания.

Назаров сделал это заявление после интервью американского хоккеиста Ти Джей Гильярди, который рассказал, что выступая за Нефтехимик с Нижнекамска он чувствовал, что находится в “заднице мира”.

— Как реагировать на несправедливые обвинения? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он уже ругать Россию не будет, – сказал Назаров.

В РФ Назаров имеет славу тренера-скандалиста. Он неоднократно бил своих хоккеистов, срывал им флеш-интервью и нецензурно выражался в адрес журналисток.

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Касательно интервью Гильярди, то он рассказал, что единственным плюсом в России была большая зарплата. Спортсмен также пожаловался на ужасную медицину.

— Нижнекамск – город, о котором никто никогда не слышал. Он точно входит в тройку главных дыр КХЛ. Но платили они больше других. Я в такой заднице мира никогда не был! Все на русском. Тренер говорит по-русски, тренировки проходят на русском. Чувствуешь себя зомби, – сказал Гильярд.

Также американец вспомнил, как один из спонсоров клуба посетил их раздевалку и напомнил “типичного русского” с огромными охранниками и весь в черном.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью упал во время символического вбрасывания шайбы на матче КХЛ между Авангардом и СКА.

Фото: КХЛ

Источник: Lenta

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