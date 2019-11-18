Форвард молодежной сборной России и канадского Монктона Александр Хованов укусил соперника во время потасовки.

Странный эпизод произошел после матча юниорской лиги Квебека (QMJHL) между Монктоном и Шарлоттаун Айлендерс. Гости выиграли встречу со счетом 2:1, и после матча между хоккеистами произошла драка.

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Россиянин Александр Хованов заработал 5 минут штрафа – в протоколе игры причиной наказания стал укус соперника.

Quite the altercation following the game involving a number of members of both Charlottetown and Moncton. Wildcats forward Alexander Khovanov receives a match penalty for biting during the skirmish, as per the game sheet. — Aidan Northcott (@AidanNorthcott) November 17, 2019

Александр Хованов является одним из лидеров молодежной сборной России. Миннесота Уайлд задрифтовала игрока в 2018 году, но пока он не провел ни одной игры за команду НХЛ.

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Фото: Minnesota Wild