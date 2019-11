Странный эпизод произошел после матча юниорской лиги Квебека (QMJHL) между Монктоном и Шарлоттаун Айлендерс. Гости выиграли встречу со счетом 2:1, и после матча между хоккеистами произошла драка.

Смотрите: Хоккеист травмировал губы и почувствовал себя Кайли Дженнер

Россиянин Александр Хованов заработал 5 минут штрафа – в протоколе игры причиной наказания стал укус соперника.

Quite the altercation following the game involving a number of members of both Charlottetown and Moncton. Wildcats forward Alexander Khovanov receives a match penalty for biting during the skirmish, as per the game sheet.

— Aidan Northcott (@AidanNorthcott) November 17, 2019