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Факты / Спорт

Хоккеист российской молодежки покусал соперника и получил бан

Форвард молодежной сборной России и канадского Монктона Александр Хованов укусил соперника во время потасовки.

Александр Хованов

Странный эпизод произошел после матча юниорской лиги Квебека (QMJHL) между Монктоном и Шарлоттаун Айлендерс. Гости выиграли встречу со счетом 2:1, и после матча между хоккеистами произошла драка.

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Россиянин Александр Хованов заработал 5 минут штрафа – в протоколе игры причиной наказания стал укус соперника.

Александр Хованов является одним из лидеров молодежной сборной России. Миннесота Уайлд задрифтовала игрока в 2018 году, но пока он не провел ни одной игры за команду НХЛ.

Ранее российский хоккейный тренер Андрей Назаров предложил арестовывать на 15 суток иностранных легионеров, критикуют жизни в России и КХЛ.

Фото: Minnesota Wild

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