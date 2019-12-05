Исполком УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21.
Церемония жеребьевки второго розыгрыша Лиги наций-2020/21 состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года.
После изменения формата турнира в дивизионе А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Дивизионе D – семь команд.
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Украина попала в третью корзину при жеребьевке и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.
Посев участников Лиги наций-2020/21
Дивизион А
- Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
- Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
- Корзины 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
- Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
Дивизион В
- Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
- Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.
- Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
- Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.
Дивизион С
- Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.
- Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.
- Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
- Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
Дивизион D
- Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.
- Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
В Дивизионе А команды будут разделены на четыре группы по четыре сборные. В плей-офф выйдут победители квартетов, а команды, занявшие последние места понизятся в Дивизион В.
Матчи группового этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября. Финал Лиги наций пройдет 2-6 июня 2021.
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