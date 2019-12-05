Исполком УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21.

Церемония жеребьевки второго розыгрыша Лиги наций-2020/21 состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года.

После изменения формата турнира в дивизионе А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Дивизионе D – семь команд.

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Украина попала в третью корзину при жеребьевке и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

Посев участников Лиги наций-2020/21

Дивизион А

Корзина 1 : Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария. Корзина 2 : Бельгия, Франция, Испания, Италия.

: Бельгия, Франция, Испания, Италия. Корзины 3 : Босния и Герцеговина, Украина , Дания, Швеция.

: Босния и Герцеговина, , Дания, Швеция. Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион В

Корзина 1 : Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия. Корзина 2 : Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия. Корзина 3 : Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия. Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион С

Корзина 1 : Греция, Албания, Черногория, Грузия.

: Греция, Албания, Черногория, Грузия. Корзина 2 : Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.

: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр. Корзина 3 : Эстония, Словения, Литва, Люксембург

: Эстония, Словения, Литва, Люксембург Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион D

Корзина 1 : Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.

: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн. Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

В Дивизионе А команды будут разделены на четыре группы по четыре сборные. В плей-офф выйдут победители квартетов, а команды, занявшие последние места понизятся в Дивизион В.

Матчи группового этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября. Финал Лиги наций пройдет 2-6 июня 2021.

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