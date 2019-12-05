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Факты / Спорт

Сборная Украины попадет в третью корзину при жеребьевке Лиги наций

Исполком УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21.

Сборная Украины

Церемония жеребьевки второго розыгрыша Лиги наций-2020/21 состоится в Амстердаме 3 марта 2020 года.

После изменения формата турнира в дивизионе А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в Дивизионе D – семь команд.

Читайте: Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Украина попала в третью корзину при жеребьевке и получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого.

Посев участников Лиги наций-2020/21

Дивизион А

  • Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
  • Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
  • Корзины 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
  • Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Дивизион В

  • Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
  • Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.
  • Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.
  • Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Дивизион С

  • Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия.
  • Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр.
  • Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
  • Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивизион D

  • Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн.
  • Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

В Дивизионе А команды будут разделены на четыре группы по четыре сборные. В плей-офф выйдут победители квартетов, а команды, занявшие последние места понизятся в Дивизион В.

Матчи группового этапа состоятся с 3 сентября по 17 ноября. Финал Лиги наций пройдет 2-6 июня 2021.

Ранее Факты ICTV писали, что стартовал второй этап продажи билетов на Евро-2020, а также рассказывали о ценах и как их приобрести.

Фото: Getty Images

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