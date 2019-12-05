Виконком УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/21.

Церемонія жеребкування другого розіграшу Ліги націй-2020/21 відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.

Після зміни формату турніру у Дивізіонах А, В та С виступатиме по 16 збірних, а в Дивізіоні D – сім команд.

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Україна потрапила до третього кошика при жеребкуванні та отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.

Посів учасників Ліги націй-2020/21

Дивізіон А

Кошик 1 : Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.

: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія. Кошик 2 : Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.

: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія. Кошик 3 : Боснія і Герцеговина, Україна , Данія, Швеція.

: Боснія і Герцеговина, , Данія, Швеція. Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Дивізіон В

Кошик 1 : Росія, Австрія, Вельс, Чехія.

: Росія, Австрія, Вельс, Чехія. Кошик 2 : Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.

: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія. Кошик 3 : Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.

: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія. Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Дивізіон С

Кошик 1 : Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.

: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія. Кошик 2 : Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.

: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр. Кошик 3 : Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивізіон D

Кошик 1 : Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.

: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн. Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

У Дивізіоні А команди будуть розподілені на чотири групи по чотири збірні. В плей-оф вийдуть переможці квартетів, а команди, які посядуть останні місця понизяться до Дивізіону В.

Матчі групового етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада. Фінал Ліги націй пройде 2-6 червня 2021 року.

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