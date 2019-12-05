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Збірна України потрапить в третій кошик під час жеребкування Ліги націй

Виконком УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/21.

Сборная Украины

Церемонія жеребкування другого розіграшу Ліги націй-2020/21 відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.

Після зміни формату турніру у Дивізіонах А, В та С виступатиме по 16 збірних, а в Дивізіоні D – сім команд.

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Україна потрапила до третього кошика при жеребкуванні та отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.

Посів учасників Ліги націй-2020/21

Дивізіон А

  • Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
  • Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
  • Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
  • Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.

Дивізіон В

  • Кошик 1: Росія, Австрія, Вельс, Чехія.
  • Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.
  • Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.
  • Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Дивізіон С

  • Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.
  • Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.
  • Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург
  • Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.

Дивізіон D

  • Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.
  • Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

У Дивізіоні А команди будуть розподілені на чотири групи по чотири збірні. В плей-оф вийдуть переможці квартетів, а команди, які посядуть останні місця понизяться до Дивізіону В.

Матчі групового етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада. Фінал Ліги націй пройде 2-6 червня 2021 року.

Раніше Факти ICTV писали, що стартував другий етап продажу квитків на Євро-2020, а також розповідали про ціни та як їх придбати.

Фото: Getty Images

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