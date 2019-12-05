Виконком УЄФА затвердив процедуру жеребкування Ліги націй-2020/21.
Церемонія жеребкування другого розіграшу Ліги націй-2020/21 відбудеться в Амстердамі 3 березня 2020 року.
Після зміни формату турніру у Дивізіонах А, В та С виступатиме по 16 збірних, а в Дивізіоні D – сім команд.
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Україна потрапила до третього кошика при жеребкуванні та отримає по одному супернику з першого, другого та четвертого.
Посів учасників Ліги націй-2020/21
Дивізіон А
- Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія.
- Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія.
- Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
- Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія.
Дивізіон В
- Кошик 1: Росія, Австрія, Вельс, Чехія.
- Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.
- Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія.
- Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.
Дивізіон С
- Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія.
- Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр.
- Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург
- Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова.
Дивізіон D
- Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн.
- Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
У Дивізіоні А команди будуть розподілені на чотири групи по чотири збірні. В плей-оф вийдуть переможці квартетів, а команди, які посядуть останні місця понизяться до Дивізіону В.
Матчі групового етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада. Фінал Ліги націй пройде 2-6 червня 2021 року.
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