В чемпионате Украины по футболу состоялся матч 17-го тура, в котором Шахтер одержал уверенную победу над Олимпиком.

Шахтер забил три сухих гола Олимпику в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги – 3:0.

Горняки открыли счет уже на 4-й минуте после серии угловых. Матвиенко, получив мяч в штрафной Олимпика, точно пробил под левую штангую. 1:0.

Второй гол Шахтера в этом матче забил Марлос, который вышел на замену во втором тайме. Натурализированный игрок сборной Украины забивал в пустые ворота после стремительной атаки, которую разогнал Тайсон. 2:0.

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Разгромным счет стал в компенсированное время, когда Исмаили успешно сыграл на добивании. 3:0.

Напомним, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити.