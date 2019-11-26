Донецкий Шахтер встречался с Манчестер Сити в рамках матча пятого тура Лиги чемпионов.

Манчестер Сити — Шахтер – 1:1

Манчестер Сити: Эдерсон, Анхелино, Фернандиньо, Отаменди, Канселу, Де Брюйне (Силва, 70), Родри (Фоден, 76), Гюндоган, Стерлинг, Жезус, Силва.

Запасные: Карсон, Волкер, Стоунз, Д. Силва, Мэнди, Марез, Фоден.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90+1).

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Соломон, Сиприано, Сикан.

Голы: Гюндоган, 56 – Соломон, 69

Манчестер Сити принимал донецкий Шахтер в рамках матча пятого тура Лиги чемпионов. Встреча в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме горняки имели супер момент для взятия ворот, но его упустил Тете. Ответ от горожан последовал в конце тайма, когда Отаменди с близкого расстояния пробивал Пятова, но голкипер украинцев сделал великолепный сейв.

После перерыва хозяева сразу же вышли вперед благодаря точному удару Илкая Гюндогана, который воспользовался неразберихой в штрафной горняков. Шахтер сумел отыграть мяч благодаря точному удару свеженького Манора Соломона, который пробил Эдерсона после паса от Додо.

После пяти туров Манчестер Сити имеет первое место в квартете С и 11 очков, у Шахтера (6) – второе место. Несмотря на ничью подопечные Пепа Гвардиолы смогли оформить досрочный выход в плей-офф ЛЧ.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Шахтер.