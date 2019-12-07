У чемпіонаті України з футболу відбувся матч 17-го туру, в якому Шахтар здобув упевнену перемогу над Олімпіком.

Шахтар забив три сухих голи Олімпіку в рамках 17-го туру української Прем’єр-ліги – 3:0.

Гірники відкрили рахунок вже на 4-й хвилині після серії кутових. Матвієнко, отримавши м’яч у штрафному Олімпіка, точно пробив під ліву штангу. 1:0.

Другий гол Шахтаря в цьому матчі забив Марлос, який вийшов на заміну в другому таймі. Натуралізований гравець збірної України забивав у порожні ворота після стрімкої атаки, яку розігнав Тайсон. 2:0.

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Розгромним рахунок став у компенсований час, коли Ісмаїлі успішно зіграв на добиванні. 3: 0.

Нагадаємо, у п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграв унічию з Манчестер Сіті.