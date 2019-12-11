Перед последним туром Аталанта занимала последнее место в группе С и вышла в плей-офф, хотя играла в гостях с Шахтером, которого устраивала ничья.

Шахтер – Аталанта – 0:3.

Голы: 66′- Кастань, 80′ – Пашалич, 90+5′ – Госенс.

Первый тайм игры был очень сложным с тактической точки зрения. На 15-й минуте мяч после атаки Шахтера все же оказался в сетке ворот Аталанты, но гол Коваленко не засчитали из-за офсайда.

В другом тайме произошел зеркальный момент, когда Аталанта забила мяч, который отменили из-за офсайда. Но в этом случае арбитр матча Феликс Цваер пошел смотреть VAR и впоследствии засчитал взятие ворот. 0:1.

Читайте: Шахтер разгромил Олимпик в 17-м туре УПЛ

Второй гол Аталанта забила на 80-й минуте. Пашалич пробил Пятова, замкнув навес Малиновского со штрафного. 0:2.

Третий гол итальянцы забили после невероятной ошибки защитника Шахтера. Отличился Госенс, который легко покатил мяч в пустые ворота с близкого расстояния. 0:3.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Аталанта.