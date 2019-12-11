Перед останнім туром Аталанта посідала останнє місце в групі С і вийшла у плей-оф, хоча грала в гостях із Шахтарем, якого влаштовувала нічия.

Шахтар – Аталанта – 0:3.

Голи: 66′ – Кастань, 80′ – Пашаліч, 90+5′ – Госенс.

Перший тайм гри був дуже складним з тактичної точки зору. На 15-й хвилині м’яч після атаки Шахтаря все ж опинився у сітці воріт Аталанти, але гол Коваленка не зарахували через офсайд.

У другом таймі стався дзеркальний момент, коли Аталанта забила м’яч, який скасували через офсайд. Але в цьому випадку арбітр матчу Фелікс Цваєр пішов дивитися VAR і згодом зарахував взяття воріт. 0:1.

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Другий гол Аталанта забила на 80-й хвилині. Пашаліч пробив Пятова, замкнувши навіс Малиновського зі штрафного. 0:2.

Третій гол італійці забили після неймовірної помилки захисника Шахтаря. Відзначився Госенс, який легко покотив м’яч у порожні ворота з близької відстані. 0:3.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн трансляцію матчу Шахтар – Аталанта.