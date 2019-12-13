Безус попал в команду недели Лиги Европы

Украинский хавбек Гента Роман Безус попал в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы, в которой нашлось место хавбеку сборной Украины и бельгийского Гента Роман Безус.
Украинец помог буйволам обыграть Александрию (2:1). В матче Безус записал в свой актив два результативных ассиста.
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Игроков Александрии и киевского Динамо в символической одинадцатке нет.
Сборная 6-го тура Лиги Европы:
- Голкипер: Вид Белец (АПОЭЛ);
- Защитники: Эшли Янг (МЮ), Жорис Ньяньон (Ренн), Гернот Тронер (ЛАСК), Гаэль Клиши (Башекшехир);
- Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Роман Безус (Гент), Хуан Мата (МЮ), Асано Такума (Партизан);
- Нападающие: Диого Жота (Вулверхэмптон), Мейсон Гринвуд (МЮ).
К слову, Гент является потенциальным соперником донецкого Шахтера в плей-офф Лиги Европы.