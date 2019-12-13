Безус потрапив у команду тижня Ліги Європи

Український хавбек Гента Роман Безус потрапив до символічної збірної 6-го туру Ліги Європи.
УЄФА опублікував команду тижня в Лізі Європи, в якій знайшлося місце хавбеку збірної України та бельгійського Гента Роману Безусу.
Українець допоміг буйволам обіграти Олександрію (2:1). У матчі Безус записав у свій актив два результативних асиста.
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Гравців Олександрії та київського Динамо у символічній одинадцятці немає.
Збірна 6-го туру Ліги Європи:
- Голкіпер: Від Белец (АПОЕЛ);
- Захисники: Ешлі Янг (МЮ), Жоріс Ньяньон (Ренн), Гернот Тронер (ЛАСК), Гаель Кліши (Башекшехір);
- Півзахисники: Букайо Сака (Арсенал), Роман Безус (Гент), Хуан Мата (МЮ), Асано Такума (Партизан);
- Нападники: Діого Жота (Вулвергемптон), Мейсон Грінвуд (МЮ).
До речі, Гент є потенційним суперником донецького Шахтаря у плей-оф Ліги Європи.