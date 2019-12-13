В Динамо определились с судьбой Михайличенко

Алексей Михайличенко продолжит работать с основной командой киевского Динамо как минимум до конца сезона-2019/20.

Несмотря на то, что Динамо не смогло выйти из группы Лиги Европы, финишировав на третьей позиции, главный тренер бело-синих Алексей Михайличенко продолжит работу с командой.

Президент киевского клуба Игорь Суркис считает, что 56-летнему украинскому специалисту следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона.

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Выводы о работе Михайличенко будут делать после окончания текущего сезона. До ничьи со швейцарским Лугано вопрос увольнения также не поднимался.

Зимние сборы киевляне проведут в Турции.

Напомним, Динамо не смогло обыграть шестую команду чемпионата Швейцарии – Лугано и завершило выступления в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Джерело: Tribuna.com