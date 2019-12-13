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Факти / Спорт

У Динамо визначилися з долею Михайличенка

Олексій Михайличенко продовжить працювати з основною командою київського Динамо щонайменше до кінця сезону-2019/20.

Алексей Михайличенко

Попри те, що Динамо не змогло вийти з групи Ліги Європи, фінішувавши на третій позиції, головний тренер біло-синіх Олексій Михайличенко продовжить роботу з командою.

Президент київського клубу Ігор Суркіс вважає, що 56-річному українському спеціалісту слід дати можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону.

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Висновки про роботу Михайличенка робитимуть після закінчення поточного сезону. До нічиєї зі швейцарським Лугано питання звільнення також не піднімалося.

Зимові збори кияни проведуть у Туреччині.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти шосту команду чемпіонату Швейцарії – Лугано і завершило виступи у поточному розіграші Ліги Європи.

Джерело: Tribuna.com

Фото: Dreamstime

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