Донецькому Шахтарю вдалося перемогти у матчі з луганською Зорею завдяки пенальті.

У Запоріжжі на Славутич Арені в рамках 18-го туру чемпіонату України зустрілися донецький Шахтар і луганська Зоря.

Матч Зоря – Шахтар закінчився з рахунком 1:2. Він став останнім для обох команд у 2019 році.

У першому таймі команди пристрілювалися. Особливо активними були гравці Зорі, які зробили шість ударів, однак лише один з них був у створ воріт.

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У другому таймі темп гри не зменшився і вже на 54-й хвилині, після розіграшу кутового, м’яч отримав Мораес і пробив низом у ворота господарів.

Відповідь Зорі не змусила себе довго чекати. На 61 хвилині Іванісеня увійшов в штрафну Шахтаря і віддав прекрасний пас Лєднєву, який загнав м’яч у ворота суперників.

Вирішальним моментом зустрічі став пенальті, який Шахтар отримав після того, як Тете збив Махарадзе в штрафній.

На 84-й хвилині Марлос спокійно пробив в лівий нижній кут і прекрасно реалізував пенальті.

На останніх хвилинах Зоря так і не змогла створити момент для того, щоб зрівняти рахунок.

До слова, донецькому Шахтарю не вдалося обіграти Аталанту на своєму полі, через що він вилетів з Ліги чемпіонів.

Фото: FC Zorya Luhansk