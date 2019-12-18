PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Что постит в Instagram красавица, которая пленила сердце Милевского

Украинский форвард Артем Милевский отправился на отдых на Бали в компании своей девушки Валерии.

Девушка Милевского 2019

С Валерией Артем Милевский встречается еще с прошлого года. СМИ начали писать об их романе после того, как парочка встретила вместе Новый год 2019.

До Милевского девушка уже была в браке с олимпийским чемпионом по гребле Александром Богдановичем, но в 2015 году они разошлись. От брака у Валерии остался 10-летний сын Иван.

Читайте: Ризатдинова и Бех-Романчук снялись в соблазнительном белье для календаря

Также девушка является основательницей бренда женской одежды Graphite.

После первых известий о романе Артема и Валерии скептики думали, как долго продержатся отношения. Однако уже прошел год и можно смело предполагать, что вскоре один из самых известных украинских холостяков пойдет под венец.

Факты ICTV собрали сочные фото Валерии, которыми она делится со своими поклонниками в Instagram. Чаще всего Валерия постит фото из путешествий и рекламирует свой бренд одежды.

Что постит в Instagram красавица, которая пленила сердце Милевского / 10 фотографий

К слову, недавно Милевский погулял Киевом в костюме Деда Мороза.

Фото: Valeria

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Девушка Милевского Валерия
Милевский показал свою новую пассию, с которой отдыхает на Бали
Ризатдинова и Бех-Романчук
Ризатдинова и Бех-Романчук снялись в соблазнительном белье для календаря
Милевский погулял по Киеву в костюме Деда Мороза
Милевский погулял по Киеву в костюме Деда Мороза
Яна Клочкова
А что будет дальше? Клочкова обнажилась во время фотосессии
Корина Караджа
Церемонию жеребьевки Евро-2020 проведет зажигательная брюнетка Корина Караджа
Самые сексуальные девушки бойцы в ММА
Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА
Милевский чемпион Белоруссии
Милевский расплакался после завоевания чемпионства с Динамо-Брест
Лорен Саммер
Модель объяснила, почему показала грудь на бейсбольном матче
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка