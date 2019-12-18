Украинский форвард Артем Милевский отправился на отдых на Бали в компании своей девушки Валерии.

С Валерией Артем Милевский встречается еще с прошлого года. СМИ начали писать об их романе после того, как парочка встретила вместе Новый год 2019.

До Милевского девушка уже была в браке с олимпийским чемпионом по гребле Александром Богдановичем, но в 2015 году они разошлись. От брака у Валерии остался 10-летний сын Иван.

Также девушка является основательницей бренда женской одежды Graphite.

После первых известий о романе Артема и Валерии скептики думали, как долго продержатся отношения. Однако уже прошел год и можно смело предполагать, что вскоре один из самых известных украинских холостяков пойдет под венец.

Факты ICTV собрали сочные фото Валерии, которыми она делится со своими поклонниками в Instagram. Чаще всего Валерия постит фото из путешествий и рекламирует свой бренд одежды.







































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К слову, недавно Милевский погулял Киевом в костюме Деда Мороза.

Фото: Valeria