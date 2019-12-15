Милевский погулял по Киеву в костюме Деда Мороза

Агент Артема Милевского предложил заказать футболиста на корпоратив в образе Деда Мороза.
Известный украинский футболист Артем Милевский весело провел время в Киеве и развлек фанатов своим нарядом.
Для прогулки по столице Украины Миля надел костюм Деда Мороза с огромной бородой.
– Дед Мороз на корпоратив не нужен? Если нужен, тогда пишите в директ, – подписал фото с Милевским агент футболиста Александр Панков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Читайте: Сама позвонила: Милевский рассказал о сексе с Канделаки
“Конечно, нужен!”, “Боюсь, дорого такой Дед Мороз обойдется”, “Милевский, не старей никогда!”, – комментируют фотографию фанаты.
Как сообщалось, Милевский расплакался после того, как его клуб, брестское Динамо, завоевал чемпионство.
Фото: Sport.tut.by