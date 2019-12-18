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Факти / Спорт

Що постить в Instagram красуня, яка полонила серце Мілевського

Український форвард Артем Мілевський вирушив на відпочинок на Балі у компанії своєю дівчини Валерії.

Девушка Милевского 2019

З Валерією Артем Мілевський зустрічається ще з минулого року. ЗМІ почали писати про їхній роман після того, як парочка зустріла разом Новий рік 2019.

До Мілевського дівчина вже була у шлюбі з олімпійським чемпіоном з греблі Александром Богдановичем, але у 2015 році вони розійшлися. Від шлюбу у Валерії залишився 10-річний  син Іван.

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Також дівчина є засновницею бренду жіночого одягу Graphite.

Після перших звісток про роман Артема та Валерії скептики гадали, як довго протримаються стосунки. Однак вже минув рік і можна сміливо припускати, що невдовзі один з найвідоміших українських холостяків піде під вінець.

Факти ICTV зібрали соковиті фото Валерії, якими она ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram. Найчастіше Валерія постить фото з подорожей та рекламує свій бренд одягу.

Що постить в Instagram красуня, яка полонила серце Мілевського / 10 фотографий

До речі, нещодавно Мілевський погуляв Києвом у костюмі Діда Мороза.

Фото: Valeria

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