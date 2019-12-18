Український форвард Артем Мілевський вирушив на відпочинок на Балі у компанії своєю дівчини Валерії.

З Валерією Артем Мілевський зустрічається ще з минулого року. ЗМІ почали писати про їхній роман після того, як парочка зустріла разом Новий рік 2019.

До Мілевського дівчина вже була у шлюбі з олімпійським чемпіоном з греблі Александром Богдановичем, але у 2015 році вони розійшлися. Від шлюбу у Валерії залишився 10-річний син Іван.

Також дівчина є засновницею бренду жіночого одягу Graphite.

Після перших звісток про роман Артема та Валерії скептики гадали, як довго протримаються стосунки. Однак вже минув рік і можна сміливо припускати, що невдовзі один з найвідоміших українських холостяків піде під вінець.

Факти ICTV зібрали соковиті фото Валерії, якими она ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram. Найчастіше Валерія постить фото з подорожей та рекламує свій бренд одягу.







































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До речі, нещодавно Мілевський погуляв Києвом у костюмі Діда Мороза.

Фото: Valeria