Український форвард Артем Мілевський вирушив на відпочинок на Балі у компанії своєю дівчини Валерії.
З Валерією Артем Мілевський зустрічається ще з минулого року. ЗМІ почали писати про їхній роман після того, як парочка зустріла разом Новий рік 2019.
До Мілевського дівчина вже була у шлюбі з олімпійським чемпіоном з греблі Александром Богдановичем, але у 2015 році вони розійшлися. Від шлюбу у Валерії залишився 10-річний син Іван.Читайте: Різатдінова та Бех-Романчук знялися у спокусливій білизні для календаря
Також дівчина є засновницею бренду жіночого одягу Graphite.
Після перших звісток про роман Артема та Валерії скептики гадали, як довго протримаються стосунки. Однак вже минув рік і можна сміливо припускати, що невдовзі один з найвідоміших українських холостяків піде під вінець.
Факти ICTV зібрали соковиті фото Валерії, якими она ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram. Найчастіше Валерія постить фото з подорожей та рекламує свій бренд одягу.
До речі, нещодавно Мілевський погуляв Києвом у костюмі Діда Мороза.
Фото: Valeria