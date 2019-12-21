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Факты / Спорт

Челси выпустил форму с цветовой палитрой 50-летней давности

Лондонский Челси представил специальную форму, которая приурочена к 50-летию первой в истории клуба победе в Кубке Англии.

Челси форма ретро

Челси выпустил ретро форму, которая приурочена к первой в истории клуба победе в Кубке Англии в 1970 году.

На форму аристократов нанесли такой же герб, который был на джерси 50-летней давности. Также сохранена цветовая палитра того времени.

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Комплект разработал американский спортивный бренд одежды Nike. Форма поступит в продажу со 2 января 2020 года.

  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
Челси выпустил форму с цветовой палитрой 50-летней давности / 3 фотографии

В финале Кубка Англии 1970 года Челси по итогам двух матчей обыграл Лидс и стал обладателем трофея старого футбольного турнира в мире.

Напомним, Челси обыграл на своем поле Астон Виллу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги-2019/20.

Фото: Chelsea FC

Источник: Chelsea

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