Лондонский Челси представил специальную форму, которая приурочена к 50-летию первой в истории клуба победе в Кубке Англии.
Челси выпустил ретро форму, которая приурочена к первой в истории клуба победе в Кубке Англии в 1970 году.
На форму аристократов нанесли такой же герб, который был на джерси 50-летней давности. Также сохранена цветовая палитра того времени.
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Комплект разработал американский спортивный бренд одежды Nike. Форма поступит в продажу со 2 января 2020 года.
Челси выпустил форму с цветовой палитрой 50-летней давности / 3 фотографии
В финале Кубка Англии 1970 года Челси по итогам двух матчей обыграл Лидс и стал обладателем трофея старого футбольного турнира в мире.
Напомним, Челси обыграл на своем поле Астон Виллу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги-2019/20.
Фото: Chelsea FC
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