Лондонський Челсі презентував спеціальну форму, яка приурочено до 50-річчя першої в історії клубу перемоги в Кубку Англії.

Челсі випустив ретро форму, яка приурочена до першої в історії клубу перемоги у Кубку Англії у 1970 році.

На форму аристократів нанесли такий же герб, який був на джерсі 50-річної давнини. Також збережена кольорова палітра того часу.

Читайте: Реал представив четвертий комплект форми з золотим вкрапленням

Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike. Форма надійде у продаж з 2 січня 2020 року.











Челсі випустив форму з кольоровою палітрою 50-річної давнини / 3 фотографии

У фіналі Кубка Англії 1970 року Челсі за підсумками двох матчів обіграв Лідс і став володарем трофею найстарішого футбольного турніру у світі.

Нагадаємо, Челсі обіграв на своєму полі Астон Віллу в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги-2019/20.

Фото: Chelsea FC