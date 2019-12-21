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Факти / Спорт

Челсі випустив форму з кольоровою палітрою 50-річної давнини

Лондонський Челсі презентував спеціальну форму, яка приурочено до 50-річчя першої в історії клубу перемоги в Кубку Англії.

Челси форма ретро

Челсі випустив ретро форму, яка приурочена до першої в історії клубу перемоги у Кубку Англії у 1970 році.

На форму аристократів нанесли такий же герб, який був на джерсі 50-річної давнини. Також збережена кольорова палітра того часу.

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Комплект розробив американський спортивний бренд одягу Nike. Форма надійде у продаж з 2 січня 2020 року.

  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
  • Челси форма ретро
Челсі випустив форму з кольоровою палітрою 50-річної давнини / 3 фотографии

У фіналі Кубка Англії 1970 року Челсі за підсумками двох матчів обіграв Лідс і став володарем трофею найстарішого футбольного турніру у світі.

Нагадаємо, Челсі обіграв на своєму полі Астон Віллу в матчі 15-го туру англійської Прем’єр-ліги-2019/20.

Фото: Chelsea FC

Джерело: Chelsea

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