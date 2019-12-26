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Факти / Спорт

Манчестер Сіті випадково відправив офіційний запит щодо трансферу Мессі

Манчестер Сіті в 2008 році зробив офіційну пропозицію про купівлю форварда Барселони Ліонеля Мессі.

Лионель Месси

Колишній виконавчий директор Манчестер Сіті Гаррі Кук розповів, що містяни готувалися до приходу нових власників і хотіли заявити про наміри гучним трансфером.

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Плутанина сталася під час телефонної розмови Пола Олдріджа та помічника власника команди на той час Паіроєм Пьомпосаном. Пол зі своїм лондонським акцентом говорить:

— Паірой, ти повинен сказати мені, що ми робимо, все виходить з-під контролю. Паірой в цей момент кричить в трубку: Так-так-так, бардак (бардак англійською – mess), повний бардак.

Кук зазначив, що слово mess, почулося як Мессі.

— Клянуся – на тому кінці почули: Нам потрібно купити Мессі. Пол підійшов до мене і сказав: Гаррі, я не зовсім розумію, що ми робимо. Я відповів: Висувай пропозицію, а там подивимося.

Наступного дня Куку зателефонував Дейв Річардс з Прем’єр-ліги і заявив, що він божевільний, адже відправив офіційний запит в Барселону з пропозицією у £70 млн.

Найцікавіше те, що Барселона готова була розглянути пропозицію, якби воно було серйозною.

До речі, видання Bleacher Report виклало в соцмережах різдвяні постери з футболістами топ-ліг Європи.

Джерело: The Athletic

Фото: Dreamstime

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