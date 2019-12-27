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Факты / Спорт

Одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика разбил Lamborghini

Форвард Вест Хэм Юнайтед Майкл Антонио разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью € 250 тыс.

Майкл Антонио в костюме снеговика

Партнер Андрея Ярмоленко по Вест Хэму Майкл Антонио на Рождество направлялся в костюме снеговика на вечеринку.

29-летний футболист не справился с управлением своего Lamborghini и въехал в сад перед домом на юге Лондона.

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В результате инцидента футболист не пострадал и на следующий день, 26 декабря, отыграл полный матч против Кристал Пэлас. А вот его спорткар после аварии требует ремонта.

После 19-ти туров АПЛ Вест Хэм идет на семнадцатом месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Также Факты ICTV писали, что такое Boxing Day в английском футболе и почему существует такая традиция.

Фото: Michail Antonio

Источник: Daily Mail

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