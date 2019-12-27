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Факти / Спорт

Одноклубник Ярмоленка у костюмі сніговика розбив Lamborghini

Партнер Андрія Ярмоленка по Вест Гему Майкл Антоніо на Різдво прямував у костюмі сніговика на вечірку.

29-річний футболіст не впорався з керуванням свого Lamborghini і в’їхав у сад перед будинком півдні Лондона.

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В результаті інциденту футболіст не постраждав і наступного дня, 26 грудня, відіграв повний матч проти Крістал Пелас. А ось його спорткар після аварії потребує ремонту.

Після 19-ти турів АПЛ Вест Гем йде на сімнадцятому місці у турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок.

Також Факти ICTV писали, що таке Boxing Day в англійському футболі та чому існує така традиція.

Фото: Michail Antonio

Джерело: Daily Mail

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