Партнер Андрія Ярмоленка по Вест Гему Майкл Антоніо на Різдво прямував у костюмі сніговика на вечірку.

29-річний футболіст не впорався з керуванням свого Lamborghini і в’їхав у сад перед будинком півдні Лондона.

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В результаті інциденту футболіст не постраждав і наступного дня, 26 грудня, відіграв повний матч проти Крістал Пелас. А ось його спорткар після аварії потребує ремонту.

Після 19-ти турів АПЛ Вест Гем йде на сімнадцятому місці у турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок.

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Фото: Michail Antonio